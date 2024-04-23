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Назвали перелік хвороб хребта, за які звільняють від мобілізації

Сьогодні 20:05
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Назвали перелік хвороб, за які можуть звільнити від мобілізації

Новости Днепра про Назвали перелік хвороб хребта, за які звільняють від мобілізації

В Україні триває мобілізація, а нещодавно ухвалили новий закон, згідно з яким обмежено придатні призовники повинні повторно пройти військово-лікарську комісію. 

Існують хвороби, зокрема хребта, при яких особу визнають непридатною до військової служби у Збройних Силах України. Про йдеться в тексті Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Які хвороби хребта звільнять від мобілізації

  • хвороби хребта (дорсопатії) та наслідки М40-М54;
  • кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз;
  • спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків;
  • травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;
  • переломи хребта;
  • переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих чи підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;
  • розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;
  • туберкульоз хребта, що прогресує, а також кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;
  • активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;
  • деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;
  • деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менш як три місяці) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;
  • фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітини (реберний горб тощо) та значними порушеннями функцій зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

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Новости Днепра про Назвали перелік хвороб хребта, за які звільняють від мобілізаціїУкраїнська Новости Днепра про Назвали перелік хвороб хребта, за які звільняють від мобілізаціїРусский

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