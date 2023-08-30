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  • Женщине, сидевшей за рулем «Ягуара» на момент остановки патрульными Днепра, готовят подозрение

Женщине, сидевшей за рулем «Ягуара» на момент остановки патрульными Днепра, готовят подозрение

Сегодня 20:33
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Правоохранители готовят подозрение для женщины, которая была за рулем автомобиля, когда его остановили.

Новости Днепра про Женщине, сидевшей за рулем

Об этом сообщает издание «Схемы», ссылаясь на свои источники в МВД.

По информации издания, правоохранители готовят подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре на момент остановки авто полицейскими.

Подозрение планируют объявить по статье 348 Уголовного кодекса Украины – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Эта статья предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее СМИ сообщили результаты экспертизы, установившей, что в крови погибшего было 2,48 промилле алкоголя. Это кратно одной выпитой бутылке водки.

Новости Днепра про Женщине, сидевшей за рулем

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