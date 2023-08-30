Женщине, сидевшей за рулем «Ягуара» на момент остановки патрульными Днепра, готовят подозрение

Правоохранители готовят подозрение для женщины, которая была за рулем автомобиля, когда его остановили.

Об этом сообщает издание «Схемы», ссылаясь на свои источники в МВД.

По информации издания, правоохранители готовят подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре на момент остановки авто полицейскими.

Подозрение планируют объявить по статье 348 Уголовного кодекса Украины – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Эта статья предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее СМИ сообщили результаты экспертизы, установившей, что в крови погибшего было 2,48 промилле алкоголя. Это кратно одной выпитой бутылке водки.

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