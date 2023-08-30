Женщине, сидевшей за рулем «Ягуара» на момент остановки патрульными Днепра, готовят подозрение

Об этом сообщает издание «Схемы», ссылаясь на свои источники в МВД.
По информации издания, правоохранители готовят подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре на момент остановки авто полицейскими.
Подозрение планируют объявить по статье 348 Уголовного кодекса Украины – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Эта статья предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, ранее СМИ сообщили результаты экспертизы, установившей, что в крови погибшего было 2,48 промилле алкоголя. Это кратно одной выпитой бутылке водки.
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