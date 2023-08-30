Бывшая жена мужчины, которого вчера застрелили в Днепре, рассказала новые подробности: «В машине была любовница»

Вчера в Днепре на проспекте Мазепы застрелили мужчину. Как выяснилось, это сделал инспектор патрульной полиции.

Как сообщили в прокуратуре, патрульные остановили авто, в котором находились 4 граждан, в том числе 2 детей. На требование полицейских выйти из авто водитель отказалась это сделать. Поэтому полицейские применили силу. Были произведены несколько выстрелов, в результате которых потерпевший погиб на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Как отмечалось, в авто было двое взрослых: мужчина – 38-летний Джумбери Силогава – и женщина. В сети появилось предположение, что это была его жена.

Однако, как рассказала в комментарии для ТСН.ua Наталья Силогава, которая в прошлом была женой этого мужчины, в машине находилась не она.

Мы развелись недавно. В машине была его любовница, меня на месте происшествия не было, – сообщила Наталья.

Напомним, ранее мы писали, что руководство патрульной полиции прокомментировало действия инспектора, застрелившего водителя в Днепре.

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