Жінці, яка сиділа за кермом “Ягуару” на момент зупинки патрульними Дніпра, готують підозру

Про це повідомляє видання “Схеми”, посилаючись на свої джерела в МВС.
За інформацією видання, наразі правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом автівки у Дніпрі на момент зупинки авто поліцейськими.
Підозру планують оголосити за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу. Ця стаття передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили результати експертизи, яка встановила, що у крові загиблого було 2,48 проміле алкоголю. Це кратно одній випитій пляшці горілки.
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