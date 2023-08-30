Жінці, яка сиділа за кермом “Ягуару” на момент зупинки патрульними Дніпра, готують підозру

Правоохоронці готують підозру для жінки, яка була за кермом авто, коли його зупинили.

Про це повідомляє видання “Схеми”, посилаючись на свої джерела в МВС.

За інформацією видання, наразі правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом автівки у Дніпрі на момент зупинки авто поліцейськими.

Підозру планують оголосити за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу. Ця стаття передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили результати експертизи, яка встановила, що у крові загиблого було 2,48 проміле алкоголю. Це кратно одній випитій пляшці горілки.

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