Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Жінці, яка сиділа за кермом “Ягуару” на момент зупинки патрульними Дніпра, готують підозру

Жінці, яка сиділа за кермом “Ягуару” на момент зупинки патрульними Дніпра, готують підозру

Сьогодні 20:33
просмотров

Правоохоронці готують підозру для жінки, яка була за кермом авто, коли його зупинили.

Новости Днепра про Жінці, яка сиділа за кермом

Про це повідомляє видання “Схеми”, посилаючись на свої джерела в МВС. 

За інформацією видання, наразі правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом автівки у Дніпрі на момент зупинки авто поліцейськими.

Підозру планують оголосити за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу. Ця стаття передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили результати експертизи, яка встановила, що у крові загиблого було 2,48 проміле алкоголю. Це кратно одній випитій пляшці горілки. 

Читайте також:

Новости Днепра про Жінці, яка сиділа за кермом Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Над Дніпром помітили “табун” супутників Ілон Маска (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 21:16
Над Дніпром помітили “табун” супутників Ілон Маска (ВІДЕО)

У небі над Дніпром помітили потяг із супутників Ілона Маска.

Загиблий під час сутички з патрульними в Дніпрі був п’яним та раніше порушував ПДР – ЗМІ
Новини Дніпра
Сьогодні 19:55
Загиблий під час сутички з патрульними в Дніпрі був п’яним та раніше порушував ПДР – ЗМІ

Ймовірно, застрелений чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Смертельна стрілянина з патрульними в Дніпрі: поліція опублікувала відео з бодікамер
Новини Дніпра
Сьогодні 18:08
Смертельна стрілянина з патрульними в Дніпрі: поліція опублікувала відео з бодікамер

У патрульній поліції опублікували відео з бодікамер інспекторів, які 29…

На Дніпропетровщині продавали неіснуючі товари з Європи
Новини Дніпра
Сьогодні 17:56
На Дніпропетровщині продавали неіснуючі товари з Європи

На Дніпропетровщині 24-річний чоловік ошукував людей на неіснуючих товарах з…

Наверх