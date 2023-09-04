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  • Защитники показали обломки дронов, которые сегодня сбили над Днепропетровщиной (ФОТО)

Защитники показали обломки дронов, которые сегодня сбили над Днепропетровщиной (ФОТО)

Сегодня 13:12
просмотров

Утром россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе.

Новости Днепра про Защитники показали обломки дронов, которые сегодня сбили над Днепропетровщиной (ФОТО)

6 беспилотников защитники из ПвК “Схід” уничтожили.

Позже бойцы показали обломки дронов.

Фото опубликовали на ФБ-странице Воздушного командования «Схід». `

Часть обломков «шахедов», уничтоженных сегодня утром на Днепропетровщине в результате боевой работы подразделений Воздушного командования «Схід», — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Защитники показали обломки дронов, которые сегодня сбили над Днепропетровщиной (ФОТО)

Новости Днепра про Защитники показали обломки дронов, которые сегодня сбили над Днепропетровщиной (ФОТО)

Новости Днепра про Защитники показали обломки дронов, которые сегодня сбили над Днепропетровщиной (ФОТО)

К сожалению, в Днепровском районе есть и попадание. Беспилотник ударил по инфраструктурному объекту. Там возник пожар. Предварительно, без погибших и пострадавших.

Напомним, ранее мы писали, что во время массированного удара по Одесской области российские «шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии.

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Новости Днепра про Защитники показали обломки дронов, которые сегодня сбили над Днепропетровщиной (ФОТО)Українська Новости Днепра про Защитники показали обломки дронов, которые сегодня сбили над Днепропетровщиной (ФОТО)Русский

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