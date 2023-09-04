Защитники показали обломки дронов, которые сегодня сбили над Днепропетровщиной (ФОТО)

6 беспилотников защитники из ПвК “Схід” уничтожили.
Позже бойцы показали обломки дронов.
Фото опубликовали на ФБ-странице Воздушного командования «Схід». `
Часть обломков «шахедов», уничтоженных сегодня утром на Днепропетровщине в результате боевой работы подразделений Воздушного командования «Схід», — говорится в сообщении.
К сожалению, в Днепровском районе есть и попадание. Беспилотник ударил по инфраструктурному объекту. Там возник пожар. Предварительно, без погибших и пострадавших.
Напомним, ранее мы писали, что во время массированного удара по Одесской области российские «шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии.
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