Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Під час масованого удару по Одеській області російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії

Під час масованого удару по Одеській області російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії

Сьогодні 11:19
просмотров

Сьогодні вночі росіяни атакували безпілотниками Одеську та Дніпропетровську області.

Новости Днепра про Під час масованого удару по Одеській області російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії

Усього окупанти запустили 32 ”шахеди”. З них 23 збили наші сили ППО – 6 на Дніпропетровщині та 17 на Одещині.

На жаль, є влучання. У Дніпровському районі дрон-камікадзе вдарив по інфраструктурному об’єкту. А в Одеській області є ураження в населених пунктах Ізмаїльського району. Там пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

Крім того, російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, посилаючись на дані Держприкордонслужби.

Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО, – написав він.

У зв’язку з цим Олег Ніколенко закликав союзників України прискорити надання додаткових систем протиракетної та протиповітряної оборони та бойової авіації, щоб посилити захист і української інфраструктури, і прикордонної території держав-сусідок.

Новости Днепра про Під час масованого удару по Одеській області російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії

У Румунії інцидент поки не коментували.

Читайте також:

Новости Днепра про Під час масованого удару по Одеській області російські «шахеди» впали та здетонували на території РумуніїУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Пасажирський поїзд з Одеси до Дніпра зійшов з рейок: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 09:39
Пасажирський поїзд з Одеси до Дніпра зійшов з рейок: що відомо

Через це потяг суттєво затримується.

Вранці росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе: є влучання
Новини Дніпра
Сьогодні 07:46
Вранці росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе: є влучання

Росіяни знову тероризують Дніпропетровську область.

У Дніпрі судитимуть прикордонника-зрадника: залишив місце служби та вступив до збройного формування “днр”
Новини Дніпра
01.09.2023 16:19
У Дніпрі судитимуть прикордонника-зрадника: залишив місце служби та вступив до збройного формування “днр”

Зрадник під час боїв потрапив у полон до ЗСУ.

З 1 вересня ПЦУ переходить на новий календар: коли буде Покрова, Різдво та Великдень
Новини Дніпра
31.08.2023 13:05
З 1 вересня ПЦУ переходить на новий календар: коли буде Покрова, Різдво та Великдень

З 1 вересня Православна церква України переходить на новоюліанський календар.…

Наверх