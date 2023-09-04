Під час масованого удару по Одеській області російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії

Сьогодні вночі росіяни атакували безпілотниками Одеську та Дніпропетровську області.

Усього окупанти запустили 32 ”шахеди”. З них 23 збили наші сили ППО – 6 на Дніпропетровщині та 17 на Одещині.

На жаль, є влучання. У Дніпровському районі дрон-камікадзе вдарив по інфраструктурному об’єкту. А в Одеській області є ураження в населених пунктах Ізмаїльського району. Там пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

Крім того, російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, посилаючись на дані Держприкордонслужби.

Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО, – написав він.

У зв’язку з цим Олег Ніколенко закликав союзників України прискорити надання додаткових систем протиракетної та протиповітряної оборони та бойової авіації, щоб посилити захист і української інфраструктури, і прикордонної території держав-сусідок.

У Румунії інцидент поки не коментували.

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