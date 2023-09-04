У Дніпрі ВАЗ врізався в цегляний паркан та загорівся: постраждали чоловік та 2-річна дитина

У неділю ввечері, 3 вересня, у Дніпрі на вулиці Козацькій сталася аварія.
Там ВАЗ врізався в цегляний паркан та загорівся.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
У момент аварії в авто були 37-річний чоловік та 2-річна дитина. Вони самостійно вибралися з палаючого легковика.
Постраждалих госпіталізували до лікарні. В якому вони стані – поки невідомо.
Рятувальники загасили ВАЗ – на жаль, він повністю згорів.
Будь ласка, будьте обережні за кермом!
Читайте також:
Автор:
У Кам'янському 37-річний чоловік ледь не помер, подавившись шматком м'яса.
Учора, 3 вересня, у Дніпрі стався нещасний випадок.
Ці пацюки не звичайні.
Учора, 3 вересня, на вулиці Березинській палала квартира на восьмому…