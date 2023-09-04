У Дніпрі ВАЗ врізався в цегляний паркан та загорівся: постраждали чоловік та 2-річна дитина

Водій не впорався з керуванням.

У неділю ввечері, 3 вересня, у Дніпрі на вулиці Козацькій сталася аварія.

Там ВАЗ врізався в цегляний паркан та загорівся.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

У момент аварії в авто були 37-річний чоловік та 2-річна дитина. Вони самостійно вибралися з палаючого легковика.

Постраждалих госпіталізували до лікарні. В якому вони стані – поки невідомо.

Рятувальники загасили ВАЗ – на жаль, він повністю згорів.

Будь ласка, будьте обережні за кермом!

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