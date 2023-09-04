У Дніпрі чоловік наштрикнувся потилицею на металевий штир

Учора, 3 вересня, у Дніпрі стався нещасний випадок.

38-річний чоловік на території приватного домоволодіння впав та наштрикнувся потилицею на металевий штир. Сталося це у провулку Скляренка Шевченківського району міста.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 21:21.

ДСНС-ники оперативно прибули на місце. За допомогою гідравлічного інструмента вони обережно зрізали арматуру від основи та передали травмованого медикам для подальшої госпіталізації.

В якому стані чоловік зараз – невідомо.

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