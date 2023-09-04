Вдавився м’ясом: у Кам’янському рятували чоловіка від смерті

У Кам'янському 37-річний чоловік ледь не помер, подавившись шматком м'яса.

У неділю, 4 вересня, у Кам’янському рятували чоловіка, який випадково подавився шматком м’яса. Про це розповіла медик Лариса Биданцева.

До приїзду медиків чоловік встиг посиніти, від нестачі повітря. Коли фельдшери зайшли до квартири, постраждалий лежав на підлозі обличчям вниз, без ознак життя.

Медсестра після доступу до ротової порожнини корнцангом дістала шмат м’яса, який перекрив доступ повітря в дихальні шляхи. Після оцінки стану пацієнта, медики відразу розпочали реанімаційні заходи: непрямий масаж серця, штучну вентиляцію легень, адреналін.

На 12-ій хвилині реанімаційних заходів з’явились ознаки відновлення кровообігу, самостійне дихання, серцебиття, пульс. Терміново постраждалий госпіталізований до реанімаційного відділення Кам’янської ЛШМД.

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