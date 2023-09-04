Во время массированного удара по Одесской области российские «шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии

Всего оккупанты запустили 32 ”шахеда”. Из них 23 сбили наши силы ПВО – 6 в Днепропетровской и 17 в Одесской области.
К сожалению, есть попадания. В Днепровском районе дрон-камикадзе ударил по инфраструктурному объекту. А в Одесской области есть поражения в населённых пунктах Измаильского района. Там повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.
Кроме того, российские «шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, ссылаясь на данные Госпогранслужбы.
Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО, – написал он.
В связи с этим Олег Николенко призвал союзников Украины ускорить предоставление дополнительных систем противоракетной и противовоздушной обороны и боевой авиации, чтобы усилить защиту и украинской инфраструктуры, и приграничной территории государств-соседок.
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