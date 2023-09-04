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  • Захисники показали уламки дронів, які сьогодні збили над Дніпропетровщиною (ФОТО)

Захисники показали уламки дронів, які сьогодні збили над Дніпропетровщиною (ФОТО)

Сьогодні 13:12
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Вранці росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе.

Новости Днепра про Захисники показали уламки дронів, які сьогодні збили над Дніпропетровщиною (ФОТО)

6 безпілотників захисники з ПвК “Схід” знищили.

Пізніше бійці показали уламки дронів. 

Фото опублікували на ФБ-сторінці Повітряного командування “Схід”.

Частина уламків “шахедів”, які знищено сьогодні вранці на Дніпропетровщині в результаті бойової роботи підрозділів Повітряного командування “Схід”, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Захисники показали уламки дронів, які сьогодні збили над Дніпропетровщиною (ФОТО)

Новости Днепра про Захисники показали уламки дронів, які сьогодні збили над Дніпропетровщиною (ФОТО)

Новости Днепра про Захисники показали уламки дронів, які сьогодні збили над Дніпропетровщиною (ФОТО)

На жаль, у Дніпровському районі є і влучання. Безпілотник вдарив по інфраструктурному об’єкту. Там виникла пожежа. Попередньо, без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час масованого удару по Одеській області російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії.

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Новости Днепра про Захисники показали уламки дронів, які сьогодні збили над Дніпропетровщиною (ФОТО)Українська

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