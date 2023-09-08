Зарядите телефон: сегодня в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)

Сегодня, 8 сентября, в Днепре будут выключать свет на 10 часов – с 8:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых работ компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 8 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Раньше мы писали, что в Днепре 11-14 сентября десятки домов останутся без света: все адреса.
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