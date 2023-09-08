Зарядите телефон: сегодня в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 8 сентября, в Днепре будут выключать свет на 10 часов – с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых работ компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 8 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Дмитрия Кедрина: 28, 36, 55;

ул. Каверина: 1;

ул. Рабочая: 79-А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Раньше мы писали, что в Днепре 11-14 сентября десятки домов останутся без света: все адреса.

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