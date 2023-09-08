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Зарядите телефон: сегодня в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)

Сегодня 06:45
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Еще есть время зарядить телефон!

Новости Днепра про Зарядите телефон: сегодня в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)

Сегодня, 8 сентября, в Днепре будут выключать свет на 10 часов – с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых работ компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 8 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Дмитрия Кедрина: 28, 36, 55;
  • ул. Каверина: 1;
  • ул. Рабочая: 79-А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Раньше мы писали, что в Днепре 11-14 сентября десятки домов останутся без света: все адреса.

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Новости Днепра про Зарядите телефон: сегодня в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Зарядите телефон: сегодня в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)Русский

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