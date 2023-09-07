Три девушки из Днепра и области борются за титул «Мисс Украина»: кто они

Стартовало онлайн-голосование, во время которого выберут девушку, которая получит титул "Мисс Украина". В этот раз в конкурсе берут три красавицы из Днепра и области.

Во время голосования выберут девушку, которая представит Украину на Miss World-2023. Всего в голосовании представлено 25 девушек из разных городов Украины.

В этот раз от Днепропетровщины в конкурсе соревнуются три девушки. Увидеть других конкурсанток можно на сайте конкурса

АНАСТАСИЯ МИЩЕНКО

20-летняя Анастасия из Днепропетровской области. Работает моделью, стилистом и открыла свой бренд одежды. Студентка. Своим участием в конкурсе хочет привлечь публику к украинской культуре.

Екатерина Чувашева

19-летняя Екатерина родилась и выросла в Днепре. Несмотря на юный возраст, имеет 5 лет опыта в модельном бизнесе. Также занимается визажом.

АННА ШЛОМЕНКО

26-летняя Анна – телеведущая. Родилась в Кривом Роге и окончила магистратуру по журналистике. Моделингом занимается с подросткового возраста. Снималась в рекламе и музыкальных клипах.

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