Три девушки из Днепра и области борются за титул «Мисс Украина»: кто они

Во время голосования выберут девушку, которая представит Украину на Miss World-2023. Всего в голосовании представлено 25 девушек из разных городов Украины.
В этот раз от Днепропетровщины в конкурсе соревнуются три девушки. Увидеть других конкурсанток можно на сайте конкурса
20-летняя Анастасия из Днепропетровской области. Работает моделью, стилистом и открыла свой бренд одежды. Студентка. Своим участием в конкурсе хочет привлечь публику к украинской культуре.
19-летняя Екатерина родилась и выросла в Днепре. Несмотря на юный возраст, имеет 5 лет опыта в модельном бизнесе. Также занимается визажом.
26-летняя Анна – телеведущая. Родилась в Кривом Роге и окончила магистратуру по журналистике. Моделингом занимается с подросткового возраста. Снималась в рекламе и музыкальных клипах.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге из колодца вытаскивали коня.
Сегодня, 7 сентября, детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили…
Несчастный случай произошел сегодня ночью в Покровском районе города.
Житель Днепропетровщины "барыжил" трофейным российским оружием.
В Центральном районе Днепра горожане самовольно строили дорогу в магазин.
Девушка заказала специальный вагон для людей с инвалидностью, но перед самой поездкой его с поезда сняли.
В Кривом Роге из колодца вытаскивали коня.
Этим летом 6,7 миллиона человек проехались Укрзализныцей по Украине.
С 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет.
Подготовьтесь!
Появился рейтинг школ Днепра по результатам НМТ.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко перед новым отопительным сезоном заявил, что отключений света в стране не будет, при условии, что рф не будет обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру. Но вряд ли агрессор успокоится в ближайшее время и прекратит запускать по ночам…
Хорошие новости!
С завтрашнего дня в Днепре снова будет курсировать 12 трамвай.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!