Три дівчини з Дніпра та області боряться за титул “Міс Україна”: хто вони - Днепр Инфо
Три дівчини з Дніпра та області боряться за титул “Міс Україна”: хто вони
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Сегодня 21:20

Стартувало онлайн-голосування під час якого оберуть дівчину, яка отримає титул "Міс Україна". Цього разу в конкурсі беруть три красуні з Дніпра та області.

Новости Днепра про Три дівчини з Дніпра та області боряться за титул

Під час голосування оберуть дівчину, яка представить Україну на Miss World-2023. Загалом у голосуванні представлено 25 дівчат із різних міст України.

Цього разу від Дніпропетровщини у конкурсі змагаються три дівчини. Побачити інших конкурсанток можна на сайті конкурсу

АНАСТАСІЯ МІЩЕНКО

20-річна Анастасія з Дніпропетровської області. Працює моделлю, стилістом та відкрила свій бренд одягу. Студентка. Своєю участю у конкурсі хоче залучити публіку до української культури. 

Новости Днепра про Три дівчини з Дніпра та області боряться за титул

КАТЕРИНА ЧУВАШОВА

19-річна Катерина народилася та виросла у Дніпрі. Попри юний вік має 5 років досвіду у модельному бізнесі. Також займається візажем. 

Новости Днепра про Три дівчини з Дніпра та області боряться за титул

АННА ШЛОМЕНКО

26-річна Анна – телеведуча. Народилася в Кривому Розі та закінчила магістратуру в журналістиці. Моделінгом займається з підліткового віку. Знімалася в рекламах та музичних кліпах.

Новости Днепра про Три дівчини з Дніпра та області боряться за титул

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