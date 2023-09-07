Під час голосування оберуть дівчину, яка представить Україну на Miss World-2023. Загалом у голосуванні представлено 25 дівчат із різних міст України.
Цього разу від Дніпропетровщини у конкурсі змагаються три дівчини. Побачити інших конкурсанток можна на сайті конкурсу
20-річна Анастасія з Дніпропетровської області. Працює моделлю, стилістом та відкрила свій бренд одягу. Студентка. Своєю участю у конкурсі хоче залучити публіку до української культури.
19-річна Катерина народилася та виросла у Дніпрі. Попри юний вік має 5 років досвіду у модельному бізнесі. Також займається візажем.
26-річна Анна – телеведуча. Народилася в Кривому Розі та закінчила магістратуру в журналістиці. Моделінгом займається з підліткового віку. Знімалася в рекламах та музичних кліпах.
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