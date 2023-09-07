Мешканець Дніпра знайшов у гороху від відомого виробника каміння

Днями у Telegram-каналі "Чорний список" з'явилася скарга від мешканця Дніпра.

Дніпрянин стверджує, що купив в одному із супермаркетів колотий горох ТМ “Терра”. Коли почав його готувати, то знайшов два каменя.

У першому ж пакетику виявили спочатку один камінь, а потім і другий, розміром більше, ніж самий горох. Будьте обережні, або взагалі не беріть ТМ “Терра”. Стоматолог коштує набагато дорожче, – йдеться у повідомленні.

Ми звернулися за коментарем до відділу якості ТМ “Терра”.

Нам повідомили, що скарга надійшла, її зареєстрували. Зараз менеджери компанії намагаються зв’язатися з покупцем, щоб уточнити номер партії продукції та провести внутрішню перевірку.

За словами робітників відділу якості ТМ “Терра”, зараз є дві версії того, що трапилося. Перша – стався збій у роботі обладнання – і у такий спосіб каміння потрапило в горох, а не було відсіяне. І друга – це недоброякісна конкуренція та шахрайство.

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