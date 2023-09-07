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У Дніпрі лікують шістьох поранених внаслідок удару по ринку в Костянтинівці

Сьогодні 14:58
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У Дніпрі перебувають шестеро поранених внаслідок удару по ринку в Костянтинівці на Донеччині.

Новости Днепра про У Дніпрі лікують шістьох поранених внаслідок удару по ринку в Костянтинівці

Усі постраждалі у важкому стані та перебувають на апаратах штучного дихання. Про це пише Суспільне. 

Одній із поранених лікарі заново запускали серце. Проте наразі стан майже всіх постраждалих вдалося стабілізувати. Вони зараз в реанімації, оговтуються від складних операцій. Декого довелося оперувати двічі. 

У вкрай важкому стані 47-річна жінка, якій уламок влучив до судини головного мозку. Нейрохірурги готуються до складної операції. 

“Всі вкрай тяжкі, там, де вибухають ракети, а це кілька тонн вибухової речовини, на жаль, нічого живого не зостається”, — зазначає лікар. 

47-річну жінку звати Олена. Її мама Ніна чекає у лікарні, щоб побачити доньку, але лікарі обіцяють пустити до неї, коли стабілізують стан постраждалої. Під час удару Олена була на ринку, де продавала м’ясну продукцію. Якраз збиралася збирати товар, як стався удар. 

Жінка розповідає, що вибух був потужний, усе було в крові, машини горіли, 20 кіосків зруйновано вщент, скло повилітало.

Нагадаємо, 6 вересня росіяни вдарили по ринку в Костянтинівці. Наразі відомо про 16 загиблих та 33 поранених.

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Новости Днепра про У Дніпрі лікують шістьох поранених внаслідок удару по ринку в КостянтинівціУкраїнська

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