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  • Чи потрібно мешканцям Дніпра передавати показання лічильника, якщо вони не користуються газом

Чи потрібно мешканцям Дніпра передавати показання лічильника, якщо вони не користуються газом

Сьогодні 14:59
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Чи потрібно мешканцям Дніпра передавати показання лічильника, якщо вони не користуються газом

Дуже часто у мешканців Дніпра виникає питання: чи потрібно передавати показання лічильника, якщо вони не користуються газом.

Відповідь надали у дніпровській філії “Газмережі”.

Зазначається, що передавати показання обов’язково треба.

З 1 по 5 число щомісяця надсилайте показання приладу обліку, навіть якщо вони є незмінними. Це важливо під час формування вашого індивідуального обсягу споживання блакитного палива впродовж “газового року”, який закінчується 30 вересня, та розрахунку вартості послуг з розподілу у наступному календарному році, – йдеться у повідомленні.

Також у “Газмережі” нагадали, як саме можна передати показання:

  1. через «особистий кабінет» ТОВ «ГАЗМЕРЕЖІ»;
  2. в «особистому кабінеті» Нафтогазу;
  3. через чат-бот у Viber;
  4. через чат-бот у Telegram;
  5. за допомогою електронної адреси [email protected];
  6. через голосове меню IVR (натиснувши кнопку 2) або дочекавшись з’єднання з оператором контакт-центру ГК «Нафтогаз України» за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone); 098-300-2-888 (Kyivstar); 093-300-2-888 (Lifecell); 057-708-01-87 (Укртелеком); 056-747-36-35 (Укртелеком).

Новости Днепра про Чи потрібно мешканцям Дніпра передавати показання лічильника, якщо вони не користуються газом

Нагадаємо, раніше ми писали, що у вересні мешканцям Дніпра замінять лічильники газу: кому саме та що треба знати.

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Новости Днепра про Чи потрібно мешканцям Дніпра передавати показання лічильника, якщо вони не користуються газомУкраїнська

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