Чи потрібно мешканцям Дніпра передавати показання лічильника, якщо вони не користуються газом

Дуже часто у мешканців Дніпра виникає питання: чи потрібно передавати показання лічильника, якщо вони не користуються газом.
Відповідь надали у дніпровській філії “Газмережі”.
Зазначається, що передавати показання обов’язково треба.
З 1 по 5 число щомісяця надсилайте показання приладу обліку, навіть якщо вони є незмінними. Це важливо під час формування вашого індивідуального обсягу споживання блакитного палива впродовж “газового року”, який закінчується 30 вересня, та розрахунку вартості послуг з розподілу у наступному календарному році, – йдеться у повідомленні.
Також у “Газмережі” нагадали, як саме можна передати показання:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у вересні мешканцям Дніпра замінять лічильники газу: кому саме та що треба знати.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі перебувають шестеро поранених внаслідок удару по ринку в…
У серпні Кабмін розширив перелік підстав для вивезення автомобіля з…
Подорож завершилася 1 вересня.
Цієї осені у парку Глоби у Дніпрі на клумбах можна…