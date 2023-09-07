Спасали всей улицей: на Днепропетровщине вытаскивали лошадь из глубокого колодца (ВИДЕО)

Кого только не приходится вытаскивать спасателям на Днепропетровщине. Собак, кошек, ежей и коров из глубоких ям вытаскивают постоянно. А вот лошадь, которая рухнула в коммуникационный колодец, становится героем новостей чуть ли не впервые.
Так, 7 сентября, жители Долгинцевского района обратились к спасателям. ГСЧС-никам они рассказали, что в их помощи нуждается лошадь, упавшая в колодец глубиной несколько метров. Возле несчастного животного собралась чуть ли не вся улица.
Впоследствии на место прибыли спасатели и с помощью спецтехники достали беднягу.
Процесс спасения попал на видео, сообщает местное издание «Свої».
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