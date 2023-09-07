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В Днепре 11-14 сентября десятки домов останутся без света: все адреса

Сегодня 17:42
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Подготовьтесь!

Новости Днепра про В Днепре 11-14 сентября десятки домов останутся без света: все адреса

В Днепре 11, 12, 13 и 14 сентября будут выключать свет с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых работ компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале предприятия.

Итак, 11 сентября с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:

  • ул. Рабочая: 152, 154, 158, 160, 162;
  • ул. Победы: 202, 204, 206, 210;
  • ул. Василия Слипака: 23, 25;
  • ул. Гладкова: 11, 13, 17, 17А, 25, 27, 29, 31, 47;
  • ул. Ивана Франко: 1-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (нечетные), 31А;
  • пер. Ивана Франко: 1-11 (нечетные), 11А, 13, 15;
  • ул. Академика Янгеля: 26, 28, 32, 34, 38А;
  • ул. Новостроительная: 7;
  • тупик Строительный: 1;
  • ул. Инженерная: 2, 2А, 2Б, 2Д, 4, 4А, 6;
  • ул. Казакевича: 1-4;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118Д, 118К, 119-133 (нечетные), 133Б.

12 сентября с 08:00 до 18:00:

  • ул. Бориса Кротова: 1Б;
  • ул. Краснопольская: 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 7, 7А;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 116;
  • шоссе Запорожское: 30Л, 40, 56, 56А, 60, 60К, 68;
  • ул. Мукаша Солокунова: 16К.

13 сентября с 08:00 до 18:00:

  • ул. Ленская: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14;
  • ул. Макаренко: 1, 2;
  • ул. Моцарта: 1-14;
  • ул. Александры Рындовской: 42-45, 47-65 (нечетные), 66-86 (четные);
  • ул. Серпуховская: 1-14;
  • ул. Сурская: 71-103, 105, 107, 109;
  • пер. Джинчарадзе: 4, 8;
  • шоссе Запорожское: 38, 42, 48.

14 сентября с 08:00 до 18:00:

  • шоссе Запорожское: 40, 48.

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Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в сентябре запланировано масштабное отключение газа: все адреса.

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Новости Днепра про В Днепре 11-14 сентября десятки домов останутся без света: все адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 11-14 сентября десятки домов останутся без света: все адресаРусский

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