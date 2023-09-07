В Днепре 11-14 сентября десятки домов останутся без света: все адреса

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в сентябре запланировано масштабное отключение газа: все адреса .

14 сентября с 08:00 до 18:00:

13 сентября с 08:00 до 18:00:

12 сентября с 08:00 до 18:00:

Итак, 11 сентября с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:

Об этом сообщили в Telegram-канале предприятия.

В Днепре 11, 12, 13 и 14 сентября будут выключать свет с 8:00 до 18:00.

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