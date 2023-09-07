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  • У Дніпрі 11-14 вересня десятки будинків залишаться без світла: усі адреси

У Дніпрі 11-14 вересня десятки будинків залишаться без світла: усі адреси

Сьогодні 17:42
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про У Дніпрі 11-14 вересня десятки будинків залишаться без світла: усі адреси

У Дніпрі 11, 12, 13 та 14 вересня будуть вимикати світло з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових робіт компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Telegram-каналі підприємства.

Отже, 11 вересня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

  • вул. Робоча: 152, 154, 158, 160, 162;
  • вул. Перемоги: 202, 204, 206, 210;
  • вул. Василя Сліпака: 23, 25;
  • вул. Гладкова: 11, 13, 17, 17А, 25, 27, 29, 31, 47;
  • вул. Івана Франка: 1-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (непарні), 31А;
  • пров. Івана Франка: 1-11 (непарні), 11А, 13, 15;
  • вул. Академіка Янгеля: 26, 28, 32, 34, 38А;
  • вул. Новобудівельна: 7;
  • тупик Будівельний: 1;
  • вул. Інженерна: 2, 2А, 2Б, 2Д, 4, 4А, 6;
  • вул. Казакевича: 1-4;
  • просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118Д, 118К, 119-133 (непарні), 133Б.

12 вересня з 08:00 до 18:00:

  • вул. Бориса Кротова: 1Б;
  • вул. Краснопільська: 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 7, 7А;
  • просп. Богдана Хмельницького: 116;
  • шосе Запорізьке: 30Л, 40, 56, 56А, 60, 60К, 68;
  • вул. Мукаша Салакунова: 16К.

13 вересня з 08:00 до 18:00:

  • вул. Ленська: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14;
  • вул. Макаренка: 1, 2;
  • вул. Моцарта: 1-14;
  • вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66-86 (парні);
  • вул. Серпуховська: 1-14;
  • вул. Сурська: 71-103, 105, 107, 109;
  • пров. Джинчарадзе: 4, 8;
  • шосе Запорізьке: 38, 42, 48.

14 вересня з 08:00 до 18:00:

  • шосе Запорізьке: 40, 48.

Заряджайте повербанки!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у вересні запланували масштабне відключення газу: усі адреси.

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Новости Днепра про У Дніпрі 11-14 вересня десятки будинків залишаться без світла: усі адресиУкраїнська

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