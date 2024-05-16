Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: перевірте свою адресу

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Заряджайте гаджети!
Сьогодні, 16 травня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК
з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами: вул. Берестейська (Брестська): 18, 20, 22, 24; вул. Промислова: 1-Г, 3-А; вул. Фабрично-заводська: 58, 60, 62; вул. Братів Горобців (Дмитра Кедріна): 57; вул. Криворізька: 2-8 (парні), 20; вул. Макарова: 1-5, 7-9, 11-25 (непарні); вул. Холодноярська: 1-22, 24, 26, 28; пров. Верстатобудівельний: 4; пров. Листяний: 1-18; пров. Червонополянський: 20; пров. Ялицевий: 4-16 (парні); вул. Бориса Мозолевського: 11, 13, 15; вул. Інженерна: 2, 4, 6; вул. Казакевича: 1-4; вул. Квартальна: 8, 11, 13, 17, 19-А, 25, 27, 29, 31, 37; вул. Козака Мамая: 30; вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9; просп. Богдана Хмельницького: 113, 118-Д, 119, 121-133 (непарні).
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12.
Нагадаємо, раніше ми писали, що
у Дніпрі та області 16 травня діятимуть графіки погодинних відключень, – Укренерго. Читайте також:
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