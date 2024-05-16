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Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: перевірте свою адресу

Сьогодні 07:51
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Заряджайте гаджети!

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: перевірте свою адресу

Сьогодні, 16 травня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Берестейська (Брестська): 18, 20, 22, 24;
  • вул. Промислова: 1-Г, 3-А;
  • вул. Фабрично-заводська: 58, 60, 62;
  • вул. Братів Горобців (Дмитра Кедріна): 57;
  • вул. Криворізька: 2-8 (парні), 20;
  • вул. Макарова: 1-5, 7-9, 11-25 (непарні);
  • вул. Холодноярська: 1-22, 24, 26, 28;
  • пров. Верстатобудівельний: 4;
  • пров. Листяний: 1-18;
  • пров. Червонополянський: 20;
  • пров. Ялицевий: 4-16 (парні);
  • вул. Бориса Мозолевського: 11, 13, 15;
  • вул. Інженерна: 2, 4, 6;
  • вул. Казакевича: 1-4;
  • вул. Квартальна: 8, 11, 13, 17, 19-А, 25, 27, 29, 31, 37;
  • вул. Козака Мамая: 30;
  • вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;
  • просп. Богдана Хмельницького: 113, 118-Д, 119, 121-133 (непарні).

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області 16 травня діятимуть графіки погодинних відключень, – Укренерго.

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: перевірте свою адресуУкраїнська

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