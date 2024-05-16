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  • У Дніпрі 22 рятувальники гасили масштабну пожежу на території підприємства (ВІДЕО)

У Дніпрі 22 рятувальники гасили масштабну пожежу на території підприємства (ВІДЕО)

Сьогодні 06:53
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Загальна площа пожежі склала 150 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі 22 рятувальники гасили масштабну пожежу на території підприємства (ВІДЕО)

15 травня о 18:40 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства на вулиці Набережна Заводська.

Рятувальники прибули за вказаною адресою та встановили, що на відкритій території поміж двох будівель зайнялася деревина. Вогонь встиг розповсюдитись й всередину приміщень. Загальна площа пожежі склала 150 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання ліквідували о 19:40. Загиблих та травмованих немає.

Новости Днепра про У Дніпрі 22 рятувальники гасили масштабну пожежу на території підприємства (ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпрі 22 рятувальники гасили масштабну пожежу на території підприємства (ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпрі 22 рятувальники гасили масштабну пожежу на території підприємства (ВІДЕО)

До гасіння пожежі залучили 22 рятувальники та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на пожежі загинув чоловік та ще один отримав травми.

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Новости Днепра про У Дніпрі 22 рятувальники гасили масштабну пожежу на території підприємства (ВІДЕО)Українська

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