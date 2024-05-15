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  • За явку працівників до ТЦК після 18 травня відповідатиме керівник підприємства

За явку працівників до ТЦК після 18 травня відповідатиме керівник підприємства

Сьогодні 22:06
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За явку працівників може відповідати їхній роботодавець.

Новости Днепра про За явку працівників до ТЦК після 18 травня відповідатиме керівник підприємства

Після 18 травня керівники підприємств будуть відповідати за неявку своїх військовозобов’язаних працівників до ТЦК, таку заяву зробив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко під час прямого ефіру на телеканалі Київ24.

За словами Федієнко, наразі керівник підприємства видає наказ щодо оповіщення працівника, вручає повістку, але не відповідає за те, чи з’явиться військовозобов’язаний до ТЦК чи ні.

Цей документ він може відправити до ТЦК, таким чином, знявши з себе відповідальність. Далі він не відповідає, чи буде далі працівник військовозобов’язаний йти до ТЦК чи не буде. Він свою частину юридичного питання виконав, оповістивши працівника, – зазначає Федієнко. 

З 18 травня, згідно з новим законом про мобілізацію, питання доставки працівника перекладається на керівника підприємства.

Як це буде на практиці, не зрозуміло. Ймовірно, будуть додаткові механізми. Це може бути перекладання відповідальності на керівника. Він має видати повістки під розпис і забезпечити явку працівників до ТЦК. Якщо вони не приходять, тоді на керівника накладають адмінвідповідальність, яка передбачена новим законом про мобілізацію, – пояснив Федієнко. 

Такі зміни набудуть чинності з 18 травня.

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Новости Днепра про За явку працівників до ТЦК після 18 травня відповідатиме керівник підприємстваУкраїнська

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