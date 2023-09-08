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Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 10 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні 06:45
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Ще є час зарядити телефон!

Новости Днепра про Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 10 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні, 8 вересня, у Дніпрі вимикатимуть світло на 10 годин – з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових робіт компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 8 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Дмитра Кедріна: 28, 36, 55;
  • вул. Каверіна: 1;
  • вул. Робоча: 79-А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Раніше ми писали, що у Дніпрі 11-14 вересня десятки будинків залишаться без світла: усі адреси.

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Новости Днепра про Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 10 годин (АДРЕСИ)Українська

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