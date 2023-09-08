Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 10 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні, 8 вересня, у Дніпрі вимикатимуть світло на 10 годин – з 8:00 до 18:00.
Причина – проведення планових робіт компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 8 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Раніше ми писали, що у Дніпрі 11-14 вересня десятки будинків залишаться без світла: усі адреси.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі з колодязя витягували коня.
Підготуйтеся!
Міністр енергетики України Герман Галущенко перед новим опалювальним сезоном заявив,…
Нещасний випадок стався сьогодні вночі у Покровському районі міста.