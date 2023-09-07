Рятували всією вулицею: на Дніпропетровщині витягували коня із глибокого колодязя (ВІДЕО)

У Кривому Розі з колодязя витягували коня.

Кого тільки не доводиться витягувати рятувальникам на Дніпропетровщині. Собак, котів, їжаків та корів з глибоких ям витягують постійно. А ось кінь, який звалився у комунікаційний колодязь, стає героєм новин чи не вперше.

Так, 7 вересня, мешканці Довгинцівського району звернулися до рятувальників. ДСНС-никам вони розповіли, що їхньої допомоги потребує кінь, який впав у колодязь глибиною декілька метрів. Біля нещасної тварини зібралася чи не вся вулиця.

Згодом на місце прибули рятувальники і за допомогою спецтехніки дістали бідолашного.

Процес порятунку потрапив на відео, повідомляє місцеве видання “Свої”.

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