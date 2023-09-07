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Патрульна з Дніпра “розбила” банку, куди задонатили 1,1 млн на адвоката: куди піде “зайве”

Сьогодні 22:02
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Понад тиждень тому сталася резонансна стрілянина у Дніпрі за участю патрульних. Підозрюваний правоохоронець наразі знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.

Справою займається ДБР та Нацполіція. Відкрито два кримінальних провадження. Перше – проти патрульного Єгора Звонкова, якого підозрюють в перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві. А друге – за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу.

29 серпня патрульна із Дніпра Анастасія Жила постраждала під час сутички з кермувальником та пасажиркою Jaguar. Згодом вона оголосила збір на адвокатів та лікування. Станом на 7 вересня “банка розбита” та гроші більше донатити не можна. 

Новости Днепра про Патрульна з Дніпра

Збір патрульної викликав неоднозначні емоції у суспільства. Багато хто обурився діями Анастасії та не вважав за потрібне їй донатити. Водночас буквально за декілька днів сума пожертв від українців на “банку” перевалила за 800 тисяч. Усього вдалося зібрати 1 мільйон 125 тисяч. 

Новости Днепра про Патрульна з Дніпра

Зважаючи на те, що сума немаленька, люди цікавляться, а куди підуть гроші? На офіційній сторінці в Instagram Анастасія повідомила, що скоро будуть “гарні новини”. Як зазначає видання Інформатор Україна, журналісти якого спитали у патрульної, чи буде вона звітувати за витрачені донати, Анастасія пообіцяла розповісти усі деталі у п’ятницю, 8 вересня. 

Новости Днепра про Патрульна з Дніпра

Проте на сторінці Анастасії на Facebook є репост від адвокатського об’єднання, юристи якого стверджують, що представляють інтереси патрульної. 

У повідомленні зазначено, що кошти, які задонатили люди спрямують до благодійного фонду на підтримку працівників поліції, зокрема тих, хто захищає Україну від збройної агресії Росії.

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Нагадаємо, раніше адвокатка підозрюваного Єгора Звонкова розповіла, що захищає патрульного безкоштовно. 

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