Патрульна з Дніпра “розбила” банку, куди задонатили 1,1 млн на адвоката: куди піде “зайве”

Понад тиждень тому сталася резонансна стрілянина у Дніпрі за участю патрульних. Підозрюваний правоохоронець наразі знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.

Справою займається ДБР та Нацполіція. Відкрито два кримінальних провадження. Перше – проти патрульного Єгора Звонкова, якого підозрюють в перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві. А друге – за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу.

29 серпня патрульна із Дніпра Анастасія Жила постраждала під час сутички з кермувальником та пасажиркою Jaguar. Згодом вона оголосила збір на адвокатів та лікування. Станом на 7 вересня “банка розбита” та гроші більше донатити не можна.

Збір патрульної викликав неоднозначні емоції у суспільства. Багато хто обурився діями Анастасії та не вважав за потрібне їй донатити. Водночас буквально за декілька днів сума пожертв від українців на “банку” перевалила за 800 тисяч. Усього вдалося зібрати 1 мільйон 125 тисяч.

Зважаючи на те, що сума немаленька, люди цікавляться, а куди підуть гроші? На офіційній сторінці в Instagram Анастасія повідомила, що скоро будуть “гарні новини”. Як зазначає видання Інформатор Україна, журналісти якого спитали у патрульної, чи буде вона звітувати за витрачені донати, Анастасія пообіцяла розповісти усі деталі у п’ятницю, 8 вересня.

Проте на сторінці Анастасії на Facebook є репост від адвокатського об’єднання, юристи якого стверджують, що представляють інтереси патрульної.

У повідомленні зазначено, що кошти, які задонатили люди спрямують до благодійного фонду на підтримку працівників поліції, зокрема тих, хто захищає Україну від збройної агресії Росії.

Нагадаємо, раніше адвокатка підозрюваного Єгора Звонкова розповіла, що захищає патрульного безкоштовно.

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