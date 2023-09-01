У Дніпрі патрульна, яку побив застрелений порушник, зібрала понад 800 тисяч грн на адвокатів

У Дніпрі патрульна, яка постраждала від агресивного порушника, збирає кошти на адвокатів.

Смертельна стрілянина в Дніпрі за участі патрульних та порушників сколихнула всю країну. Четвертий день люди активно обговорюють цю історію. Багато хто підтримує інспекторів, які на думку дніпрян, захистили місто від п’яного водія.

Анастасія – патрульна, яку побив порушник під час затримання, відкрила збір на адвокатів для себе та напарника. Про це пише “НМ”. На своїй сторінці дівчина залишила посилання на банку, куди ті, хто бажає підтримати патрульних може кинути свої гривні, які потім витратять на судові потреби.

Історія зачепила багатьох, адже на банці уже зібралося понад 800 тисяч гривень.

Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. НІХТО і НІКОЛИ не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків, – зазначила Анастасія.

Наразі дівчина знаходиться в лікарні. У неї зламаний ніс та численні забої на тілі. У медзакладі також напарник Анастасії – Єгор, якому суд вчора обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.

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