Патрульная из Днепра «разбила» банку, куда задонатили 1,1 млн на адвоката: куда уйдет «лишнее»

Более недели назад произошла резонансная стрельба в Днепре с участием патрульных. Подозреваемый страж порядка находится под круглосуточным домашним арестом.

Делом занимается ДБР и Нацполиция. Открыто два уголовных производства. Первое — против патрульного Егора Звонкова, подозреваемого в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. А второе — по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа.

29 августа патрульная из Днепра Анастасия Жила пострадала во время стычки с водителем и пассажиркой Jaguar. Впоследствии она объявила сбор на адвокатов и лечение. По состоянию на 7 сентября «банка разбита» и деньги больше донатить нельзя.

Сбор патрульной вызвал неоднозначные эмоции у общества. Многие возмутились действиями Анастасии и не сочли нужным ей донатить. В то же время буквально за несколько дней сумма пожертвований украинцев на «банке» перевалила за 800 тысяч. Всего удалось собрать 1 миллион 125 тысяч.

Учитывая, что сумма немаленькая, люди интересуются, а куда пойдут деньги? На официальной странице в Instagram Анастасия сообщила, что скоро будут «хорошие новости». Как отмечает издание Информатор Украина, журналисты которого спросили у патрульной, будет ли она отчитываться за потраченные донаты, Анастасия пообещала рассказать все детали в пятницу, 8 сентября.

Однако на странице Анастасии в Facebook есть репост от адвокатского объединения, юристы которого утверждают, что представляют интересы патрульной.

В сообщении отмечено, что средства, которые задонатили люди, направят в благотворительный фонд в поддержку работников полиции, в том числе тех, кто защищает Украину от вооруженной агрессии России.

Напомним, ранее адвокат подозреваемого Егора Звонкова рассказала, что защищает патрульного бесплатно.

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