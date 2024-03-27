Заманивали привлекательной ценой: мошенники с Днепропетровщины продавали несуществующие дроны и технику по всей стране

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили трех мошенников, которые продавали несуществующие товары по всей стране.
По данным следствия, жители Каменского размещали на известной торговой интернет-площадке и в социальной сети объявления о продаже компьютерной техники, мототранспорта, автозапчастей и дронов по наиболее привлекательной цене.
Потенциальные покупатели осуществляли предоплату за товар на банковские карты мошенников, однако не получали его. Таким образом подозреваемые обманули более 20 человек из разных областей Украины. Сумма ущерба составляет почти 1,2 млн гривен.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Правоохранители провели более 20 обысков по местам проживания участников группы. Изъяты банковские карты, компьютерная техника, телефоны, сим-карты, черновые записи, деньги в сумме 200 тыс. грн в разной валюте и четыре автомобиля.
Фигурантам сообщили о подозрении по факту мошенничества (ч. 3, 4 ст. 190 УК Украины). Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее мы писали, что житель Кривого Рога продавал фальшивые талоны для топлива: обманул более 20 украинцев.
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