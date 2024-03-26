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  • Житель Кривого Рога продавал фальшивые талоны для топлива: обманул более 20 украинцев

Житель Кривого Рога продавал фальшивые талоны для топлива: обманул более 20 украинцев

Сегодня 15:34
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Окончательное количество пострадавших по всей Украине и сумму ущерба устанавливают правоохранители.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога продавал фальшивые талоны для топлива: обманул более 20 украинцев

Полицейские Кривого Рога разоблачили 28-летнего мошенника, который продавал фальшивые талоны для топлива. Подозреваемый обманул более 20 украинцев.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Отмечается, что аферист создал страницу в одной из социальных сетей. На ней он размещал объявления о продаже товара. Работал фигурант по полной и частичной оплате, талоны отправлял одной из курьерских служб. Когда люди понимали, что товар фальшивый, мошенник уже обрывал связь.

Позже правоохранители совместно с киберполицейскими установили, что к преступлению причастен 28-летний житель Кривого Рога, который действовал с начала 2022 года. Окончательное количество пострадавших по всей Украине и сумма ущерба устанавливается, — отметили в полиции.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога продавал фальшивые талоны для топлива: обманул более 20 украинцев

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине молодой человек угнал такси из-под носа водителя.

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Новости Днепра про Житель Кривого Рога продавал фальшивые талоны для топлива: обманул более 20 украинцевУкраїнська Новости Днепра про Житель Кривого Рога продавал фальшивые талоны для топлива: обманул более 20 украинцевРусский

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