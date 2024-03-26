Житель Кривого Рога продавал фальшивые талоны для топлива: обманул более 20 украинцев

Полицейские Кривого Рога разоблачили 28-летнего мошенника, который продавал фальшивые талоны для топлива. Подозреваемый обманул более 20 украинцев.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Отмечается, что аферист создал страницу в одной из социальных сетей. На ней он размещал объявления о продаже товара. Работал фигурант по полной и частичной оплате, талоны отправлял одной из курьерских служб. Когда люди понимали, что товар фальшивый, мошенник уже обрывал связь.
Позже правоохранители совместно с киберполицейскими установили, что к преступлению причастен 28-летний житель Кривого Рога, который действовал с начала 2022 года. Окончательное количество пострадавших по всей Украине и сумма ущерба устанавливается, — отметили в полиции.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине молодой человек угнал такси из-под носа водителя.
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