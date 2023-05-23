Залез в трансформатор: на Днепропетровщине 13-летнего мальчика ударило током

Мальчик получил сильный удар током.

В понедельник, 22 мая, в Желтых Водах травмировался ребенок. 13-летнего мальчика ударило током, после того как он залез в трансформатор. Об этом пишет Информатор.

Инцидент произошел около двух часов дня. Двое подростков захотели прогуляться на площадке возле промышленного предприятия. Ребята перелезли через забор, после чего оказались у трансформаторной подстанции. Школьники решили открыть двери и зайти внутрь. Известно, что трансформатор находился под напряжением мощностью 6КВт.

Один из мальчиков первым вошел внутрь, после чего его ударило током. Друг, который был рядом, позвал на помощь медиков, которые забрали пострадавшего в больницу. Предварительно известно, что у ребенка ожоги тела и конечностей.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Амурском мосту загорелся трамвай, а в Никополе избили пенсионера и оставили умирать в собственной квартире.

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