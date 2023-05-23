Фото та відео опублікували у соціальній мережі.
На кадрах видно, що вогонь спалахнув на даху транспортного засобу.
Комунальники вже намагаються загасити займання.
Чи викликали на місце рятувальників – невідомо.
Рух трамваїв на мосту може бути тимчасово ускладнено. Враховуйте цю інформацію!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на вулиці Василя Кука помітили чорний густий дим: що сталося.
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