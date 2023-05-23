У Дніпрі на Амурському мосту горить трамвай - Днепр Инфо
У Дніпрі на Амурському мосту горить трамвай
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Сегодня 14:54

Сьогодні, 23 травня, у Дніпрі на Амурському мосту загорівся трамвай.

Новости Днепра про У Дніпрі на Амурському мосту горить трамвай

Фото та відео опублікували у соціальній мережі.

На кадрах видно, що вогонь спалахнув на даху транспортного засобу.

Новости Днепра про У Дніпрі на Амурському мосту горить трамвай

Комунальники вже намагаються загасити займання.

Чи викликали на місце рятувальників – невідомо.

Рух трамваїв на мосту може бути тимчасово ускладнено. Враховуйте цю інформацію!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на вулиці Василя Кука помітили чорний густий дим: що сталося.

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