Побив та залишив помирати: у Нікополі чоловік забив до смерті пенсіонера

Нападник завдав пенсіонеру численні травми та залишив помирати.

19 травня на лінію “102” звернулася стурбована жінка. Вона розповіла, що у квартирі сусіда вже декілька днів горить світло, однак він не виходить на зв’язок.

Поліцейські виїхали на місце події та виявили у кімнаті тіло 65-річного чоловіка з численними тілесними ушкодженнями.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські почали шукати нападника та встановили, що до злочину причетний 42-річний місцевий житель. 16 травня близько 17:00 чоловіки перебували за місцем мешкання потерпілого. Між ними виникла сварка, в ході якої зловмисник побив знайомого. Від отриманих травм потерпілий помер.

20 травня слідчі повідомили нападнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

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