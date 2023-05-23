Мешканка Дніпра офіційно народилася після 22 років життя

Жінка, якої "не існувало" отримала свої перші документи.

Багато людей, які народилися на території України з тих чи інших причин живуть без паспорта та інших документів. Зазвичай, їм вистачає свідоцтва про народження, яке офіційно підтверджує їхнє існування.

Нещодавно до міграційників Дніпра за допомогою звернулася жінка, яка офіційно не народилася. Понад 20 років вона прожила без будь-яких документів. З собою вона мала тільки копію медичної картки з пологового, де був запис про її народження.

Як розповіли міграційники, народилася жінка у місті Сарни, у 2001 році. Мама покинула її у дворічному віці, після чого її вихованням займалася тітка, яка наразі живе за кордоном. Про своїх батьків заявниця знала тільки зі слів найближчої родички.

22-річна дівчина розповіла, що ніколи ніде не навчалася. У неї є чоловік та двоє синів, у свідоцтві про народження яких, мама зазначена без належності до громадянства України, через що діти не зможуть користуватися своїми конституційними правами у повній мірі. Жінка вирішила виправити це та отримати свої перші документи.

Офіційно народитися та отримати відповідні документи жінка змогла тільки у 2023 році, після того, як суд підтвердив факт її народження.

Завдяки клопіткій роботі міграційників, жінка пройшла надскладну процедуру встановлення особи, кінцевим результатом якої стало оформлення паспорта у вигляді ID-картки, який працівники Індустріального відділу Міграційної служби України у місті Дніпрі з задоволенням вручили громадянці України, – розповіли в Міграційній службі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дніпрянина, який 20 років прожив без паспорта та мешканку Кривого Рогу, яка 37 років свого життя пробула без документів.

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