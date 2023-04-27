У Кривому Розі жінка 37 років прожила без паспорта

У Кривому Розі жінка все життя прожила без паспорта. Про цей випадок розповіли в Міграційній службі Дніпропетровської області.
Наразі згідно до законодавства, кожен громадянин України повинен отримати паспорт після свого 14-річчя. Як зазначають міграційники, чимало людей “невибагливі”, тому інколи десятки років живуть без документів.
Наприкінці квітня до Криворізького відділу ГУ ДМС звернулася жінка 1985 року народження, яка вперше за майже 37 років свого життя, отримала паспорт.
Раніше cпосіб життя цієї жінки не потребував наявність паспорта, але світ постійно змінюється та вдосконалюється, а за наявнісю паспорта у формі ID-картки, відкривається чимало затребуваних сучасних можливостей, – зазначили міграційники.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про чоловіка, який прожив 20 років без паспорта. Дніпрянин не змінив свій документ, який отримав в СРСР на український паспорт, тому майже два десятиліття не мав доступу до базових послуг.
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