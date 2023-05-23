Жительница Днепра официально родилась после 22 лет жизни

Женщина, которой "не существовало", получила свои первые документы.

Многие люди, которые родились на территории Украины по тем или иным причинам, живут без паспорта и других документов. Обычно им хватает свидетельства о рождении, официально подтверждающего их существование.

Недавно к миграционникам Днепра за помощью обратилась женщина, которая официально не родилась. Более 20 лет она прожила без документов. С собой она имела только копию медицинской карточки с роддома, где была запись о ее рождении.

Как рассказали миграционники, родилась женщина в городе Сарны, в 2001 году. Мама бросила ее в двухлетнем возрасте, после чего ее воспитанием занималась тетя, которая сейчас живет за границей. О своих родителях заявительница знала только со слов ближайшей родственницы.

22-летняя девушка рассказала, что никогда нигде не училась. У нее есть муж и два сына, в свидетельстве о рождении которых, мама указана без принадлежности к гражданству Украины, из-за чего дети не смогут пользоваться своими конституционными правами в полной мере. Женщина решила исправить это и получить свои первые документы.