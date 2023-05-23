Жительница Днепра официально родилась после 22 лет жизни

Многие люди, которые родились на территории Украины по тем или иным причинам, живут без паспорта и других документов. Обычно им хватает свидетельства о рождении, официально подтверждающего их существование.
Недавно к миграционникам Днепра за помощью обратилась женщина, которая официально не родилась. Более 20 лет она прожила без документов. С собой она имела только копию медицинской карточки с роддома, где была запись о ее рождении.
Как рассказали миграционники, родилась женщина в городе Сарны, в 2001 году. Мама бросила ее в двухлетнем возрасте, после чего ее воспитанием занималась тетя, которая сейчас живет за границей. О своих родителях заявительница знала только со слов ближайшей родственницы.
22-летняя девушка рассказала, что никогда нигде не училась. У нее есть муж и два сына, в свидетельстве о рождении которых, мама указана без принадлежности к гражданству Украины, из-за чего дети не смогут пользоваться своими конституционными правами в полной мере. Женщина решила исправить это и получить свои первые документы.
Официально родиться и получить соответствующие документы женщина смогла только в 2023 году после того, как суд подтвердил факт ее рождения.
Благодаря кропотливой работе миграционников, женщина прошла сверхсложную процедуру установления личности, конечным результатом которой стало оформление паспорта в виде ID-карты, которую работники Индустриального отдела Миграционной службы Украины в городе Днепре с удовольствием вручили гражданке Украины, — рассказали в Миграционной службе.
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