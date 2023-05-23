«Премия Дарвина ждет»: в Днепре по крыше недостроя на бульваре Славы бродили подростки

В Днепре на крыше недостроя на бульваре Славы снова заметили детей-экстремалов. Днепряне, снявшие опасные развлечения утверждают, что несколько 15-летних школьников взобрались наверх и бродят на краю дома.
На видео, которое опубликовали в телеграм-канале «ХДнепр», видно парня, который подходит к краю одного из недостроенных этажей и смотрит вниз.
Премия Дарвина ждет, – комментируют видео днепряне.
В комментариях под видео днепряне говорят, что постоянно здесь видят подростков, которые ищут экстрим и обвиняют в таком поведении школьников родителей, которые не нашли чем занять своих детей, от скуки влезающих на высокие недострои.
А другие шутят и говорят, что комментаторы и сами в детстве лазили по недостройкам.
Напомним, ранее мы рассказывали о подростках, которые взобрались на крышу недостроя, чтобы сделать фото. Кроме того, мы информировали о том, что на Победе планируют достроить проблемный элитный долгострой.
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