У Дніпрі чоловік 20 років прожив без паспорта

Чоловік прожив у Дніпрі більше 20 років без документів.

Про цей випадок розповіли в Міграційній службі Дніпропетровщини.

За словами працівників міграційної служби, чоловік прожив без документів майже 20 років. Справа в тому, що він втратив свій паспорт громадянина СРСР зразка 1974 року, обмін яких завершився ще в січні 2005 року. Таким чином, він залишився без будь-яких документів і так і не отримав громадянство України.

69-річний чоловік звернувся до міграційників у червні минулого року з проханням вирішити це питання.

Більше як півроку співробітники відділу ДМС працювали над тим, щоб чоловіка визнали особою без громадянства. З таким статусом, він нарешті зможе легально жити на території України, щоправда, поки що без громадянства та паспорта, але матиме доступ до базових послуг.

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