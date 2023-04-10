У Дніпрі чоловік 20 років прожив без паспорта - Днепр Инфо
У Дніпрі чоловік 20 років прожив без паспорта
просмотров
Сегодня 12:37

Чоловік прожив у Дніпрі більше 20 років без документів.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік 20 років прожив без паспорта

Про цей випадок розповіли в Міграційній службі Дніпропетровщини.

За словами працівників міграційної служби, чоловік прожив без документів майже 20 років. Справа в тому, що він втратив свій паспорт громадянина СРСР зразка 1974 року, обмін яких завершився ще в січні 2005 року. Таким чином, він залишився без будь-яких документів і так і не отримав громадянство України. 

69-річний чоловік звернувся до міграційників у червні минулого року з проханням вирішити це питання. 

Більше як півроку співробітники відділу ДМС працювали над тим, щоб чоловіка визнали особою без громадянства. З таким статусом, він нарешті зможе легально жити на території України, щоправда, поки що без громадянства та паспорта, але матиме доступ до базових послуг.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік 20 років прожив без паспорта

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік 20 років прожив без паспортаУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Дивна знахідка: у Дніпрі на Перемозі хтось спалив розмальовані голови манекенів та дитячі іграшки
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:41
    Дивна знахідка: у Дніпрі на Перемозі хтось спалив розмальовані голови манекенів та дитячі іграшки

    Чого тільки не знайдеш під час прогулянки містом.

    Скоро відкриття: у Дніпрі на Перемозі біля McDonald’s вирізали частину дорожного покриття та перекрили парковку
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:06
    Скоро відкриття: у Дніпрі на Перемозі біля McDonald’s вирізали частину дорожного покриття та перекрили парковку

    У Дніпрі активно наводять порядки поблизу ресторанів McDonald’s

    “Врятовані з горнила війни”: до музею в Дніпрі сапери передали цінні артефакти, знайдені на Харківщині
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:28
    “Врятовані з горнила війни”: до музею в Дніпрі сапери передали цінні артефакти, знайдені на Харківщині

    До історичного музею передали унікальні артефакти.

    Понад 600 окупантів та 11 безпілотників: Генштаб назвав нові втрати Росії
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:00
    Понад 600 окупантів та 11 безпілотників: Генштаб назвав нові втрати Росії

    Українські захисники за минулу добу знищили ще 670 російських окупантів.…