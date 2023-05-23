Как изменились цены на продукты питания и услуги в Днепре и области за апрель

В Днепре и области в очередной раз проанализировали, как изменились цены на продукты и услуги. Инфляция несколько замедлилась, но цены заметно растут. Так, по данным областного управления статистики в Днепропетровской области, Индекс потребительских цен составил 100,4%.
За апрель подорожали: свинина – на 8,3%, говядина, кисломолочная продукция, птица, масло, сало, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы, молоко, макароны – на 0,8%-3,1%. Яблоки, которые были достаточно дешевыми в течение всей зимы, заметно поднялись в цене, в среднем на 11,4%.
Некоторые продукты подешевели. В частности, яйца, которые всю зиму были «золотыми», немного снизились в цене — на 6,1%. Кроме этого, уменьшилась цена на фрукты, благодаря снижению стоимости цитрусовых – на 8,8%, бананов – на 3,5%. Также:
Здесь цены выросли в среднем на 2,2%.
Есть улучшение. Цены на транспорт снизились на 1,3%. Причина – удешевление топлива и смазочных масел на 4%.
Цены на сигареты и спиртное выросли:
Также на 1,3% стали дороже услуги ресторанов и гостиниц, на 1% выросли цены в сфере отдыха и культуры.
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