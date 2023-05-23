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Как изменились цены на продукты питания и услуги в Днепре и области за апрель

Сегодня 12:32
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Специалисты областного управления статистики подсчитали, что подорожало больше всего за апрель 2023 года.

Новости Днепра про Как изменились цены на продукты питания и услуги в Днепре и области за апрель

В Днепре и области в очередной раз проанализировали, как изменились цены на продукты и услуги. Инфляция несколько замедлилась, но цены заметно растут. Так, по данным областного управления статистики в Днепропетровской области, Индекс потребительских цен составил 100,4%.

Что с ценами на продукты

За апрель подорожали: свинина – на 8,3%, говядина, кисломолочная продукция, птица, масло, сало, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы, молоко, макароны – на 0,8%-3,1%. Яблоки, которые были достаточно дешевыми в течение всей зимы, заметно поднялись в цене, в среднем на 11,4%.

Некоторые продукты подешевели. В частности, яйца, которые всю зиму были «золотыми», немного снизились в цене — на 6,1%. Кроме этого, уменьшилась цена на фрукты, благодаря снижению стоимости цитрусовых – на 8,8%, бананов – на 3,5%. Также:

  • виноград минус 2,8%);
  • рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, сахар (0,6-2,2%).

Что с ценами в сфере здравоохранения

Здесь цены выросли в среднем на 2,2%.

  • фармацевтическая продукция (3%);
  • амбулаторные сервисы (на 1,5%).

Транспорт

Есть улучшение. Цены на транспорт снизились на 1,3%. Причина – удешевление топлива и смазочных масел на 4%.

Что с ценами на акцизные алкоголь и сигареты

Цены на сигареты и спиртное выросли:

  • алкогольные изделия (на 1,3%);
  • табачные изделия (на 1,3%).

Также на 1,3% стали дороже услуги ресторанов и гостиниц, на 1% выросли цены в сфере отдыха и культуры.

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