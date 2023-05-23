В центре Днепра без вести пропало уникальное ограждение

Она была достаточно уникальной.

Днепрянин Сергей Ковтун заметил, что возле бывшего здания Музея пожарной славы исчезла чугунная изгородь, которую отлили в 80-х годах прошлого века. Хотя выглядит она довольно заурядно, но, по словам исследователя города, эта конструкция была в единственном экземпляре, поэтому считается достаточно уникальной. Об этом он рассказал на своей Facebook-странице.

Литье, была изготовлена модель, затем форма и по ней уже отлито несколько десятков секций, без повторов позже. Рисовал художник, утверждал худсовет, все как положено. Артефакт, – утверждает Сергей.

После переезда музея в другое здание, забор еще находился здесь некоторое время, но затем исчез. Сейчас в этом месте остались одни столбцы.

Кто не видел – уделите внимание, кто видел – посмотрите. Возможно, больше вживую не увидим эти оригинальные чугунные изгороди уже никогда. Почему-то сомневаюсь, что их сняли на реставрацию, а потом вернут на место, — пишет Сергей.

По его словам, эти изгороди с уникальными фигурами пожарных и спасателей отливали художники из литья из металла на художественном комбинате «Искра».

Сергей утверждает, что, скорее всего, эти фигурки когда-то могут появиться на тематических сайтах, где их продадут какому-нибудь коллекционеру старины. Раньше витражи с фасада этого музея пытались продать на ОЛХ за 12 тысяч долларов.

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