В центре Днепра без вести пропало уникальное ограждение

Днепрянин Сергей Ковтун заметил, что возле бывшего здания Музея пожарной славы исчезла чугунная изгородь, которую отлили в 80-х годах прошлого века. Хотя выглядит она довольно заурядно, но, по словам исследователя города, эта конструкция была в единственном экземпляре, поэтому считается достаточно уникальной. Об этом он рассказал на своей Facebook-странице.
Литье, была изготовлена модель, затем форма и по ней уже отлито несколько десятков секций, без повторов позже. Рисовал художник, утверждал худсовет, все как положено. Артефакт, – утверждает Сергей.
После переезда музея в другое здание, забор еще находился здесь некоторое время, но затем исчез. Сейчас в этом месте остались одни столбцы.
Кто не видел – уделите внимание, кто видел – посмотрите. Возможно, больше вживую не увидим эти оригинальные чугунные изгороди уже никогда. Почему-то сомневаюсь, что их сняли на реставрацию, а потом вернут на место, — пишет Сергей.
По его словам, эти изгороди с уникальными фигурами пожарных и спасателей отливали художники из литья из металла на художественном комбинате «Искра».
Сергей утверждает, что, скорее всего, эти фигурки когда-то могут появиться на тематических сайтах, где их продадут какому-нибудь коллекционеру старины. Раньше витражи с фасада этого музея пытались продать на ОЛХ за 12 тысяч долларов.
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