Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В центре Днепра без вести пропало уникальное ограждение

Сегодня 10:25
просмотров

Она была достаточно уникальной.

Новости Днепра про В центре Днепра без вести пропало уникальное ограждение

Днепрянин Сергей Ковтун заметил, что возле бывшего здания Музея пожарной славы исчезла чугунная изгородь, которую отлили в 80-х годах прошлого века. Хотя выглядит она довольно заурядно, но, по словам исследователя города, эта конструкция была в единственном экземпляре, поэтому считается достаточно уникальной. Об этом он рассказал на своей Facebook-странице.

Литье, была изготовлена модель, затем форма и по ней уже отлито несколько десятков секций, без повторов позже. Рисовал художник, утверждал худсовет, все как положено. Артефакт, – утверждает Сергей.

После переезда музея в другое здание, забор еще находился здесь некоторое время, но затем исчез. Сейчас в этом месте остались одни столбцы.

Кто не видел – уделите внимание, кто видел – посмотрите. Возможно, больше вживую не увидим эти оригинальные чугунные изгороди уже никогда. Почему-то сомневаюсь, что их сняли на реставрацию, а потом вернут на место, — пишет Сергей.

По его словам, эти изгороди с уникальными фигурами пожарных и спасателей отливали художники из литья из металла на художественном комбинате «Искра».

Сергей утверждает, что, скорее всего, эти фигурки когда-то могут появиться на тематических сайтах, где их продадут какому-нибудь коллекционеру старины. Раньше витражи с фасада этого музея пытались продать на ОЛХ за 12 тысяч долларов.

Новости Днепра про В центре Днепра без вести пропало уникальное ограждение

Читайте також:

Новости Днепра про В центре Днепра без вести пропало уникальное ограждениеУкраїнська Новости Днепра про В центре Днепра без вести пропало уникальное ограждениеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Премия Дарвина ждет»: в Днепре по крыше недостроя на бульваре Славы бродили подростки
    Сегодня 10:59
    «Премия Дарвина ждет»: в Днепре по крыше недостроя на бульваре Славы бродили подростки

    В Днепре дети снова бродят по крыше недостроя на Победе.

    На Днепропетровщине из-за весеннего половодья подтоплено 46 усадеб и 33 домов
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    На Днепропетровщине из-за весеннего половодья подтоплено 46 усадеб и 33 домов

    Больше всего подтопленных домов в селе Ильинка Никопольского района -…

    Вертолет, 480 окупантов и 40 артсистем: Генштаб о потерях России в Украине за сутки
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Вертолет, 480 окупантов и 40 артсистем: Генштаб о потерях России в Украине за сутки

    По данным на утро понедельника, 23 мая, украинские военные ликвидировали…

    Как прошла ночь на Днепропетровщине: официальная информация
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Как прошла ночь на Днепропетровщине: официальная информация

    Глава ДнепрОВА, как и каждое утро, предоставил сводку о ситуации…

    Последние новости

    «Премия Дарвина ждет»: в Днепре по крыше недостроя на бульваре Славы бродили подростки
    «Премия Дарвина ждет»: в Днепре по крыше недостроя на бульваре Славы бродили подростки

    В Днепре дети снова бродят по крыше недостроя на Победе.

    Сегодня 10:59
    просмотров
    На Днепропетровщине из-за весеннего половодья подтоплено 46 усадеб и 33 домов
    На Днепропетровщине из-за весеннего половодья подтоплено 46 усадеб и 33 домов

    Больше всего подтопленных домов в селе Ильинка Никопольского района - 31 и столько же домовладений. В Куриловке Днепровского района в воде остаются два дома и 15 домовладений.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Вертолет, 480 окупантов и 40 артсистем: Генштаб о потерях России в Украине за сутки
    Вертолет, 480 окупантов и 40 артсистем: Генштаб о потерях России в Украине за сутки

    По данным на утро понедельника, 23 мая, украинские военные ликвидировали в сутки 480 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 204 360 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 4 крылатые ракеты и 40 артиллерийских систем.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Как прошла ночь на Днепропетровщине: официальная информация
    Как прошла ночь на Днепропетровщине: официальная информация

    Глава ДнепрОВА, как и каждое утро, предоставил сводку о ситуации в регионе.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Днепре «заминировали» почти 100 объектов: подробности
    В Днепре «заминировали» почти 100 объектов: подробности

    В Днепре в понедельник, 22 мая, проверяли 3 сообщения о минированиях.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Враг совершил около 90 обстрелов: ситуация на фронте сегодня
    Враг совершил около 90 обстрелов: ситуация на фронте сегодня

    Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - там произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Павлу було 30 років: на Бахмутському напрямку загинув криворіжець
    Павлу було 30 років: на Бахмутському напрямку загинув криворіжець

    Павлу Павелко было 30 лет. Молодой человек был выпускником Межрегионального центра профессиональной переподготовки в Центрально-Городском районе.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Гимнастки с Днепропетровщины получили шесть наград на международных соревнованиях
    Гимнастки с Днепропетровщины получили шесть наград на международных соревнованиях

    Гимнастки из Никополя завоевали шесть наград на международных соревнованиях.

    Сегодня 06:45
    0
    просмотров
    Погода на 23 мая: в Днепре ожидается дождь
    Погода на 23 мая: в Днепре ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Не оставляют в покое: как в Днепропетровской области прошло 22 мая
    Не оставляют в покое: как в Днепропетровской области прошло 22 мая

    В течение дня российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.

    Вчера 22:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх