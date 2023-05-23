“Внаслідок обстрілу не витримало серце”: у Дніпрі помер відомий волонтер

У Дніпрі помер відомий волонтер.

Вночі 22 травня Дніпро пережив один із найпотужніших ракетних обстрілів. За офіційними даними, ніхто внаслідок атаки та безпосередньо вибухів не загинув. Важкі поранення отримав дніпровський рятувальник, порятунком якого займаються медики.

Втім, російський обстріл таки забрав людське життя. Про сумну звістку розповіла Наталія Хазан.

В нашій волонтерській родині страшна звістка – у сина Natalia Shishenda сьогодні ранком внаслідок обстрілу Дніпра не витримало серце, – повідомила Наталія.

34-річний Іван був волонтером. Він з 2014 допомагав фронту, ремонтував автівки та доправляв допомогу на фронт. Поховають Івана завтра у Дніпрі.

Світла пам’ять!

Нагадаємо, під ранок 22 травня у Дніпрі стався потужний ракетний обстріл. За словами міського голови Бориса Філатова, такого не було за всю війну. На Дніпро та область направили крилаті та балістичні ракети, а також зо два десятки дронів-камікадзе.

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