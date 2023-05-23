У Дніпрі вдруге за 25 років народилась трійня: Меланія, Стефанія і Назар

Життя переможе!

11 травня у пологовому Дніпра вдруге за 25 років народилась трійня. Зараз малюки та їхня мама почуваються добре.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Про те, що виношує трійню, пані Наталя дізналась на першому УЗД. Каже, спочатку був шок, але підтримка чоловіка врешті заспокоїла, а постійна увага та турбота лікарів дали впевненість, що пологи пройдуть добре. У подружжя народилися дві дівчинки та хлопчик.

Перед пологами я хвилювалась, на них був присутній чи не весь персонал закладу. Мені зробили анестезію, все пройшло швидко і радісно, я бачила, як народжуються дітки, ніякого болю не було. Першою народилась дівчинка, ми назвали її Меланія, другою – Стафанія і останнім був хлопчик – Назар, — поділилась мати трійні.

Меланія, Стефанія та Назар житимуть у великій родині, адже подружжя вже має двох дітей – 12-річну Єлизавету та 6-річного Захара.

Чоловік Наталі Дмитро каже, що виховувати п’ятьох дітей буде нелегко, але впевнений, що впораються.

Звичайно, спочатку така новина сприймається важко для родини, яка вже має двох дітей, але потім розумієш, що все можливо і якщо Господь дає дітей, то дасть і сил їх виховати. Захар та Єлизавета дуже зраділи, чекають сестричок і братика вдома, – сказав чоловік.

Від міської влади родина отримала подарунок – сертифікат на 50 тисяч гривень.

Вітаємо родину та бажаємо щастя, здоров’я та миру!

Читайте також:

Українська

Автор: