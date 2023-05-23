В Днепре на Амурском мосту горит трамвай

Фото и видео опубликовали в социальной сети.
На кадрах видно, что огонь вспыхнул на крыше транспортного средства.
Коммунальщики уже пытаются потушить возгорание.
Вызвали ли на место спасателей – неизвестно.
Движение трамваев на мосту может быть временно затруднено. Учитывайте эту информацию!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на улице Василия Кука заметили черный густой дым: что произошло.
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