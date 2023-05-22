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У Дніпрі на вулиці Василя Кука помітили чорний густий дим: що сталося

Сьогодні 18:11
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Сьогодні, 22 травня, пообіді на вулиці Василя Кука помітили чорний дим.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Василя Кука помітили чорний густий дим: що сталося

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшло о 15:43.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Вони встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового будинку на території приватного домоволодіння.

Займання локалізували о 16:10 та ліквідували о 16:20. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та меблі на загальній площі 15 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Василя Кука помітили чорний густий дим: що сталося

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Василя Кука помітили чорний густий дим: що сталося

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Василя Кука помітили чорний густий дим: що сталося

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Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Василя Кука помітили чорний густий дим: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Василя Кука помітили чорний густий дим: що сталосяРусский

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