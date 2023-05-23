У Дніпрі та області попереджають про гради та шквальний вітер

Будьте готові!

У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки.

Усе через можливі гради та шквальний вітер.

Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.

23 травня вдень у південних та центральних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с, – йдеться у повідомленні.

Тому будьте обережні та беріть парасольку, якщо кудись плануєте йти!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.

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