У Дніпрі та області попереджають про гради та шквальний вітер

У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки.
Усе через можливі гради та шквальний вітер.
Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.
23 травня вдень у південних та центральних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с, – йдеться у повідомленні.
Тому будьте обережні та беріть парасольку, якщо кудись плануєте йти!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.
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