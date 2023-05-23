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В Днепре и области предупреждают о градах и сильном ветре

Сегодня 12:58
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Будьте готовы!

Новости Днепра про В Днепре и области предупреждают о градах и сильном ветре

В Днепре и области объявили желтый уровень опасности.

Все из-за возможных градов и шквального ветра.

Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

23 мая днем ​​в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про В Днепре и области предупреждают о градах и сильном ветре

Поэтому будьте осторожны и берите зонтик, если куда-нибудь планируете идти!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области предупредили о пожарной опасности.

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