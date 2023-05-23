В Днепре и области предупреждают о градах и сильном ветре

В Днепре и области объявили желтый уровень опасности.
Все из-за возможных градов и шквального ветра.
Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.
23 мая днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, – говорится в сообщении.
Поэтому будьте осторожны и берите зонтик, если куда-нибудь планируете идти!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области предупредили о пожарной опасности.
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Захватите с собой зонт!
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