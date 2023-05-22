У Дніпрі та області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

Будьте обережні з вогнем!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечне метеорологічне явище: 22-25 травня на території Дніпра та області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

22 травня: Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вдень місцями по області гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі 11-16°С, вдень 21-26°С; у м. Дніпро вночі 13-15°С, вдень 23-25°С.

Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вдень місцями по області гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі 11-16°С, вдень 21-26°С; у м. Дніпро вночі 13-15°С, вдень 23-25°С. 23 травня: Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 11-16°С, вдень 21-26°С.

Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 11-16°С, вдень 21-26°С. 24 травня: Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 11-16°С, вдень 21-26°С.

Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

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