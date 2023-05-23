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  • Заліз у трансформатор: на Дніпропетровщині 13-річного хлопчика вдарило струмом

Заліз у трансформатор: на Дніпропетровщині 13-річного хлопчика вдарило струмом

Сьогодні 15:33
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Хлопчик отримав потужний удар струмом.

Новости Днепра про Заліз у трансформатор: на Дніпропетровщині 13-річного хлопчика вдарило струмом

У понеділок, 22 травня, у Жовтих Водах травмувалася дитина. 13-річного хлопчика вдарило струмом, після того як він заліз до трансформатора. Про це пише Інформатор. 

Інцидент стався близько другої години дня. Двоє підлітків захотіли прогулятися на майданчику поблизу промислового підприємства. Хлопці перелізли через огорожу, після чого опинилися біля трансформаторної підстанції. Школярі вирішили відкрити її та зайти всередину. Відомо, що трансформатор був під напругою потужністю 6Квт. 

Один із хлопчиків першим зайшов всередину, після чого його вдарило струмом. Друг, який був поруч, покликав на допомогу медиків, які забрали потерпілого до лікарні. Попередньо відомо, що у дитина опіки тіла та кінцівок. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Амурському мосту загорівся трамвай, а у Нікополі побили пенсіонера та залишили помирати у власній квартирі. 

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Новости Днепра про Заліз у трансформатор: на Дніпропетровщині 13-річного хлопчика вдарило струмомУкраїнська

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