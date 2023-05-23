Заліз у трансформатор: на Дніпропетровщині 13-річного хлопчика вдарило струмом

Хлопчик отримав потужний удар струмом.

У понеділок, 22 травня, у Жовтих Водах травмувалася дитина. 13-річного хлопчика вдарило струмом, після того як він заліз до трансформатора. Про це пише Інформатор.

Інцидент стався близько другої години дня. Двоє підлітків захотіли прогулятися на майданчику поблизу промислового підприємства. Хлопці перелізли через огорожу, після чого опинилися біля трансформаторної підстанції. Школярі вирішили відкрити її та зайти всередину. Відомо, що трансформатор був під напругою потужністю 6Квт.

Один із хлопчиків першим зайшов всередину, після чого його вдарило струмом. Друг, який був поруч, покликав на допомогу медиків, які забрали потерпілого до лікарні. Попередньо відомо, що у дитина опіки тіла та кінцівок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Амурському мосту загорівся трамвай, а у Нікополі побили пенсіонера та залишили помирати у власній квартирі.

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