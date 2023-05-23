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Избил и оставил умирать: в Никополе мужчина забил до смерти пенсионера

Сегодня 13:54
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Злоумышленник нанес пенсионеру многочисленные травмы и оставил умирать.

Новости Днепра про Избил и оставил умирать: в Никополе мужчина забил до смерти пенсионера

19 мая на линию «102» обратилась обеспокоенная женщина. Она рассказала, что в квартире соседа уже несколько дней горит свет, однако он не выходит на связь.

Полицейские выехали на место происшествия и обнаружили в комнате тело 65-летнего мужчины с многочисленными телесными повреждениями.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Полицейские начали искать злоумышленника и установили, что к преступлению причастен 42-летний местный житель. 16 мая около 17:00 мужчины находились по месту жительства потерпевшего. Между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый избил знакомого. От полученных травм потерпевший скончался.

20 мая следователи сообщили 42-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы. 

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Новости Днепра про Избил и оставил умирать: в Никополе мужчина забил до смерти пенсионераУкраїнська Новости Днепра про Избил и оставил умирать: в Никополе мужчина забил до смерти пенсионераРусский

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