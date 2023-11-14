За неделю на Днепропетровщине 235 человек загремели в больницу с COVID, 7 людей умерли

С 6 по 12 ноября на Днепропетровщине коронавирусом заболели 1643 человека, из них дети до 17 лет – 247 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 13,6% (с 30 октября по 5 ноября в регионе заболели COVID-19 1446 человек).
Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики заболеваний.
За отчетную неделю в больницы с коронавирусом госпитализировали 235 человек, в том числе четырех пациентов направили в отделения реанимации и интенсивной терапии.
К сожалению, также зарегистрировано 7 летальных исходов из-за этой болезни – это пожилые люди, которые имели сопутствующие заболевания и не были привиты против COVID-19.
Пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье, не забывайте о профилактике и прививках.
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